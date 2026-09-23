Arezzo, rifiuta il matrimonio combinato: padre picchia la figlia e la madre che la difende

© Istockphoto
Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione.
Gli schiaffi davanti ai figli e la segnalazione al 112
I fatti risalgono al 20 settembre, ma non era la prima volta che l'uomo alzava le mani contro la figlia e contro la moglie. Le volanti della questura si sono precipitate sotto l'abitazione dopo essere state allertate di una "violenta lite di famiglia in corso" tramite una telefonata al numero di emergenza 112. Una volta giunti sul posto, hanno ricostruito i fatti. Secondo gli investigatori, nel bel mezzo di un acceso scontro tra parenti, l'uomo avrebbe preso a schiaffi la moglie e la figlia maggiorenne. Il tutto davanti agli occhi degli altri figli, tra cui anche minorenni.
I precedenti e l'allontanamento da casa
Stando a quanto hanno poi raccontato le due donne, il pakistano da tempo voleva convincere - o costringere - la figlia a unirsi in matrimonio con un connazionale. Nozze combinate che però la figlia, sostenuta dalla madre, continuava a rifiutare. Per questo ripetuto "no", l'uomo avrebbe più volte picchiato le due donne, che però non lo avevano mai denunciato né segnalato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio, ed è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.