Arezzo, rifiuta il matrimonio combinato: padre picchia la figlia e la madre che la difende

Stando a quanto hanno poi raccontato le due donne, il pakistano da tempo voleva convincere - o costringere - la figlia a unirsi in matrimonio con un connazionale. Nozze combinate che però la figlia, sostenuta dalla madre, continuava a rifiutare. Per questo ripetuto "no", l'uomo avrebbe più volte picchiato le due donne, che però non lo avevano mai denunciato né segnalato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio, ed è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.