Tutto questo, ripete Ayesha al Piccolo, è fortemente radicato non nell'Islam, bensì nella tradizione pakistana. "Il rifiuto è considerato una vergogna per la famiglia, quindi vieni punita", spiega la 29enne. "A Trieste però non mi sento in pericolo, mi fido delle leggi italiane. Credo che chiederò asilo politico per essere protetta". Ayesha indica i jeans e la camicia che ha addosso: "In Pakistan potrei mostrare solo gli occhi. E non è consentito vestire così. Sarei vista come una poco di buono dai pakistani, comprese le donne. Ma io qui mi sento libera e con l'hijab sono a mio agio. L'Islam ritiene infatti che la donna abbia valore, ma è la reinterpretazione a essere sbagliata: perché ci sottomette". Ora Ayesha si è ripromessa di guardare avanti, mai più indietro: "Mi è stata proposta la possibilità di un dottorato in Canada o negli Usa. Sto valutando. Nel mio futuro mi piacerebbe sposarmi e avere dei figli, magari dei gemelli, ma ora sono concentrata sullo studio. Per superare i traumi subiti sto seguendo un percorso psicologico".