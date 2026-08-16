Iran, protestò contro il regime restando in reggiseno: "Ora viene curata e trattata come malata di mente"

Senza maglietta e pantaloni. Senza hijab. Si aggirava nel campus dell'Università di Teheran in reggiseno e slip, come forma di protesta perché era stata ripresa dalla polizia dell'ateneo della capitale iraniana per via del suo abbigliamento ritenuto non idoneo, visto che non indossava il velo obbligatorio. Una forma di protesta che ha fatto il giro del mondo e che le è costato l'arresto. Era il 2024, quando Ahoo Daryaei, studentessa iraniana e madre di due bambini, era finita in prigione perché aveva scelto di opporsi alle rigide regole imposte dal regime degli ayatollah. Successivamente fu destinata in un ospedale psichiatrico. Qui è stata legata per 18 giorni a un letto. La liberazione è arrivata a una condizione: accettare l'etichetta di malata mentale oppure essere giustiziata.