Iran, nessuna accusa nei confronti della studentessa che si era denudata per protesta

In Iran la magistratura ha deciso di non formalizzare alcuna accusa contro la studentessa che si era spogliata, per protesta contro la polizia morale, rimanendo in slip e reggiseno davanti all'università di Teheran. Ahou Daryaei, questo il nome della giovane, è stata rilasciata dall'ospedale dove si trovava. "Dato che è stato stabilito che era malata, è stata rilasciata alla sua famiglia ed è sotto la loro cura", ha detto un portavoce della magistratura iraniana.