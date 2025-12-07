Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
a Kish

Iran, maratona con donne senza hijab: arrestati gli organizzatori

07 Dic 2025 - 01:34
© -afp

© -afp

In Iran sono stati arrestati i due principali organizzatori di una maratona che si è svolta sull'isola di Kish, alla quale ha preso parte un elevato numero di donne senza hijab. La notizia è stata diffusa dalla Corte rivoluzionaria locale, che ha confermato il provvedimento nei confronti dei responsabili della competizione. Uno dei fermati è un funzionario dell'organizzazione statale della zona franca di Kish: per lui è prevista la sospensione da qualsiasi ruolo all'interno di enti governativi. Il secondo arrestato è invece un dipendente di una società privata, che sarà escluso da incarichi legati alla gestione di eventi o attività sportive.

iran
hijab