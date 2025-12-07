Iran, maratona con donne senza hijab: arrestati gli organizzatori

In Iran sono stati arrestati i due principali organizzatori di una maratona che si è svolta sull'isola di Kish, alla quale ha preso parte un elevato numero di donne senza hijab. La notizia è stata diffusa dalla Corte rivoluzionaria locale, che ha confermato il provvedimento nei confronti dei responsabili della competizione. Uno dei fermati è un funzionario dell'organizzazione statale della zona franca di Kish: per lui è prevista la sospensione da qualsiasi ruolo all'interno di enti governativi. Il secondo arrestato è invece un dipendente di una società privata, che sarà escluso da incarichi legati alla gestione di eventi o attività sportive.