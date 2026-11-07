Napoli, cane lasciato al sole morì di stenti: la padrona va a processo

Il reato contestato è maltrattamento aggravato dalla morte del cane. "Quel cane non aveva scampo, una catena di pochi centimetri, nessuna ombra, nessuno a cui chiedere aiuto - spiega l'avvocata Bernardi, presidente dell'associazione romana - Un anno fa abbiamo promesso che la sua morte non sarebbe finita nel dimenticatoio. Oggi c'è un processo. Saremo in aula, perché ci si possa chiedere conto di quello che è successo". "Questo cane - ricostruisce l'avvocata - è morto poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge 82 del 2025, che riconosce finalmente gli animali come vittime dirette dei reati. Questo processo sarà un banco di prova: la legge deve dimostrare di avere forza nelle aule di giustizia, non solo sulla carta. Ogni estate ci troviamo davanti a storie come questa. Chi parte ha il dovere di affidare i propri animali a qualcuno. Lasciarli soli, alla catena, sotto il sole, non è una dimenticanza: è un reato, e oggi c'è chi ne risponde davanti a un giudice"