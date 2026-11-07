napoli

Scampia, maxi sequestro di cocaina: 84 chili nascosti in un'auto rubata

I carabinieri hanno trovato 71 panetti sottovuoto nel bagagliaio di un'Alfa Romeo Giulietta

07 Nov 2026 - 09:51
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Maxi sequestro di cocaina a Scampia, quartiere della periferia di Napoli. I carabinieri hanno trovato 84 chili di droga nascosti in un'auto parcheggiata a poca distanza dalle Vele, durante un servizio di pattugliamento nella zona. I militari hanno notato un'Alfa Romeo Giulietta in sosta e, dopo aver verificato che il mezzo risultava rubato lo scorso 17 ottobre, hanno deciso di ispezionarlo. All'interno del cofano hanno così scoperto due borsoni con 71 panetti di cocaina pressati sottovuoto, per un peso complessivo di 84 chili. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
scampia

Sullo stesso tema