La droga suddivisa in 39 dosi, aveva un peso complessivo di 20 grammi. Nell'abitazione sono stati trovati anche quattro smartphone. Secondo gli investigatori del nucleo operativo Oltre Dora, il denaro sarebbe il provento dell'attività di spaccio. Sono invece in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell'orologio. Il trentottenne è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.