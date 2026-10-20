Detenzione di stupefacenti

Torino, oltre 62 mila euro in contanti in casa e 39 dosi di cocaina: arrestato 38enne

Secondo gli investigatori il denaro sarebbe il provento dell'attività di spaccio. Denunciata in concorso la compagna 37enne dell'uomo

20 Ott 2026 - 12:29
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© Carabinieri

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Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nell'abitazione in cui vive con la compagna 37enne, denunciata in concorso, i militari hanno sequestrato 200 grammi di cocaina, un orologio di lusso dal valore di oltre 10 mila euro e 62.830 mila euro in contanti.

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La droga suddivisa in 39 dosi, aveva un peso complessivo di 20 grammi. Nell'abitazione sono stati trovati anche quattro smartphone. Secondo gli investigatori del nucleo operativo Oltre Dora, il denaro sarebbe il provento dell'attività di spaccio. Sono invece in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell'orologio. Il trentottenne è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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