Costa Smeralda, "troppo alto per passare inosservato": fermato per un controllo, ex cestista finisce ai domiciliari per droga
Alto due metri e pedinato a lungo nei suoi spostamenti, l'uomo è stato trovato con 43 dosi di cocaina e 6mila euro in contanti
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"Troppo alto per passare inosservato". Con i suoi due metri di altezza, infatti, da settimane, gli uomini del Commissariato di Porto Cervo avevano messo gli occhi su di lui e sui suoi spostamenti in Costa Smeralda. E, mentre gli agenti seguivano i suoi movimenti a Cannigione e Palau, è scattato per lui, ex cestista lombardo, un controllo di routine. Al termine di due perquisizioni, una anche nel camper dell'uomo, che risulta residente a Porto Torres, sono stati trovati 43 dosi di cocaina e 6mila euro in contati e sono scattare le manette. Tra il materiale rinvenuto, anche oggetti ritenuti utili al taglio e al confezionamento della droga. La gip di Tempio Pausania ha disposto la misura degli arresti domiciliari.
I controlli durati settimane
Come riferiscono i media locali, le attività investigative sono durate settimane e sono scattate a seguito di una segnalazione su possibili cessioni di droga a Palau, riguardanti una donna con precedenti, e si sono legate a un'inchiesta più ampia, che a settembre aveva portato a 19 misure cautelari. Gli agenti in abiti civili hanno quindi seguito i due sospettati, l'ex cestista e la donna fino a far scattare le perquisizioni che hanno portato al sequestro dello stupefacente e del denaro.