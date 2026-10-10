Costa Smeralda, "troppo alto per passare inosservato": fermato per un controllo, ex cestista finisce ai domiciliari per droga

"Troppo alto per passare inosservato". Con i suoi due metri di altezza, infatti, da settimane, gli uomini del Commissariato di Porto Cervo avevano messo gli occhi su di lui e sui suoi spostamenti in Costa Smeralda. E, mentre gli agenti seguivano i suoi movimenti a Cannigione e Palau, è scattato per lui, ex cestista lombardo, un controllo di routine. Al termine di due perquisizioni, una anche nel camper dell'uomo, che risulta residente a Porto Torres, sono stati trovati 43 dosi di cocaina e 6mila euro in contati e sono scattare le manette. Tra il materiale rinvenuto, anche oggetti ritenuti utili al taglio e al confezionamento della droga. La gip di Tempio Pausania ha disposto la misura degli arresti domiciliari.