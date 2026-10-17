Roma, maxi blitz antidroga: 8 arresti e 222 chili di hashish sequestrati

Otto persone arrestate, 14 indagati e oltre 200 chilogrammi di hashish sequestrati. È il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta a Roma dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina. Nel mirino è finita un'organizzazione criminale composta da giovani e giovanissimi, ritenuta responsabile di un traffico di stupefacenti che dalla Capitale si estendeva al resto della penisola. Il blitz ha coinvolto oltre 100 agenti.
Al vertice un giovane chiamato "Only"
Le indagini, avviate nel 2022, hanno permesso di ricostruire un sistema di approvvigionamento e distribuzione della droga che, secondo gli investigatori, funzionava attraverso diversi depositi situati tra Roma e provincia. Da qui gli stupefacenti venivano affidati a corrieri. Al vertice del gruppo ci sarebbe stato un giovane conosciuti con i soprannomi di "Only" o "Kong". Tra le persone arrestate ci sono anche dei minorenni. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma descrive una struttura "gerarchica e ben organizzata", con "ruoli precisi".
Sequestrati 222 kg di hashish e 185mila euro in contanti
Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 222 chili di hashish e 300 grammi di cocaina. Durante l'esecuzione delle misure cautelari, nell'abitazione di uno dei principali indagati sono stati trovati oltre 185mila euro in contanti, suddivisi in confezioni sparse sul pavimento della camera da letto. In un'altra perquisizione domiciliare gli agenti hanno recuperato quasi un chilo e mezzo di hashish.