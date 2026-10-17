Roma, maxi blitz antidroga: 8 arresti e 222 chili di hashish sequestrati

Le indagini, avviate nel 2022, hanno permesso di ricostruire un sistema di approvvigionamento e distribuzione della droga che, secondo gli investigatori, funzionava attraverso diversi depositi situati tra Roma e provincia. Da qui gli stupefacenti venivano affidati a corrieri. Al vertice del gruppo ci sarebbe stato un giovane conosciuti con i soprannomi di "Only" o "Kong". Tra le persone arrestate ci sono anche dei minorenni. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma descrive una struttura "gerarchica e ben organizzata", con "ruoli precisi".