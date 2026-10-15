Chiesto il processo per l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino: cade la premeditazione | Non rischia più l'ergastolo

Il procuratore di Milano Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che, il 26 gennaio 2026 nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i pm - nell'omicidio volontario - non contestano più l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella di aver "violato i doveri inerenti la pubblica funzione". Senza premeditazione, Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.