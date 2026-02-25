Pusher ucciso a Rogoredo, la testimonianza: "Cinturrino mi metteva la droga in tasca e mi portava in Questura"

Al programma di Rete 4 un altro ragazzo racconta quale sarebbe stato negli ultimi anni il modus operandi di Cinturrino: "Aveva sempre droga - spiega - entrava sempre nel bosco di Rogoredo. I ragazzi scappano e lasciano cadere a terra la droga. Lui la recuperava e quando prendeva qualcuno qua in zona gli mette sei, dieci grammi in tasca. Tante volte mi ha rubato dei soldi".