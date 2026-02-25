Rogoredo, il capo della polizia Pisani: "Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito"

Dopo il fermo, "ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la destituzione dalla Polizia di Stato" di Carmelo Cinturrino. Lo dichiara il capo della polizia, Vittorio Pisani, in un'intervista al Corriere della Sera. Alla domanda dell'intervistatore se la decisione sia stata presa senza attendere l'esito, almeno parziale, del procedimento penale, Pisani ha risposto: "Sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica.Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l'azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato".