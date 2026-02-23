Omicidio Rogoredo, Schlein attacca: "Il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine"

"Trovo grave che ci sia stata questa speculazione politica" della vicenda di Rogoredo, "mi aspetto che" Meloni e Salvini "facciano delle scuse. E mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. Le forze dell'ordine chiedono più risorse e più personale". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento a Roma.