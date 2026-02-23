Omicidio Rogoredo, Schlein attacca: "Il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine"
La leader Pd chiede al governo di rivedere la norma mentre proseguono le indagini sul caso di Milano
© Ansa
"Trovo grave che ci sia stata questa speculazione politica" della vicenda di Rogoredo, "mi aspetto che" Meloni e Salvini "facciano delle scuse. E mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. Le forze dell'ordine chiedono più risorse e più personale". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento a Roma.
Il caso
L’intervento arriva dopo gli sviluppi sull’omicidio di Rogoredo, a Milano. La polizia ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo, gravemente indiziato per la morte del 28enne Mansouri Abderrahim, avvenuta il 26 gennaio nel parco del quartiere. Sull’arma trovata accanto al corpo sarebbe stato rilevato solo il dna dell’agente.