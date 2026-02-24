"Rispetto alle informazioni raccolte inizialmente - precisa Paoloni -, lo scenario è completamente diverso. Non solo ne prendiamo atto, ma ci spiace perché il nostro agire in buona fede ha raccolto la sensibilità di tantissime persone che si sono attivate immediatamente. La raccolta fondi era finalizzata a sostenere un collega che ritenevamo in difficoltà per motivi di servizio, purtroppo ci siamo sbagliati. Alla luce degli attuali fatti, non possiamo che rivedere la nostra posizione e sarà nostra cura restituire l'intero contributo a chi ha sostenuto l'iniziativa. Nello scusarci con coloro che hanno partecipato, li ringraziamo per il sostegno disinteressato rivolto agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine". "Quanto accaduto - conclude Paoloni - è gravissimo e non ha scusanti, ma questo non deve ledere l'onorabilità e la professionalità di quanti tutti i giorni rischiano la loro incolumità sulle strade del Paese. Per fortuna, il sistema ha gli anticorpi, la verità è venuta a galla e si sta facendo piena chiarezza".