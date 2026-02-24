La doppia vita di Cinturrino: il poliziotto chiamato "Thor" che girava col martello e incuteva paura ai colleghi

L'indagine va avanti e come detto in conferenza stampa dagli inquirenti, è solo all'inizio e non farà sconti a nessuno, ma già emergono particolari inquietanti: l'assistente capo Carmelo Cinturrino di 41 anni - gravemente indiziato del reato di omicidio volontario di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio nel parco di Rogoredo - è stato fermato nella mattinata del 23 febbraio dai colleghi della Squadra mobile proprio mentre arrivava al commissariato di Mecenate per iniziare il servizio. Nonostante una carriera pluridecennale segnata da una lode per un'operazione nel 2015 e l'assenza di sanzioni disciplinari, le indagini hanno portato al suo trasferimento nel carcere di San Vittore dopo accurate perquisizioni nel suo ufficio e nell'abitazione della compagna, nell'hinterland milanese.