Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per il poliziotto che sparò

Potrebbe essere arrivata dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso l'accelerazione nell'inchiesta sul poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio. Prende piede l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico di Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa di Mecenate (indagato per quel reato e per omissione di soccorso).



Da quanto si è saputo, davanti al pm Giovanni Tarzia, gli altri agenti indagati hanno chiarito e precisato tanti elementi rispetto alle loro testimonianze precedenti. Ne è emerso un quadro di gestione opaca da parte del 42enne delle operazioni antidroga e il fatto che quella pistola a salve potrebbe essere stata messa là successivamente e mai impugnata dal 28enne.

