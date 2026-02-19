Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per il poliziotto che sparò

Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga
Dall'interrogatorio dei quattro colleghi emerge un quadro differente rispetto alla prima versione: la pistola a salve della vittima sarebbe stata messa lì in un secondo tempo. Prende spazio l'ipotesi di una messinscena
Potrebbe essere arrivata dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso l'accelerazione nell'inchiesta sul poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio. Prende piede l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico di Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa di Mecenate (indagato per quel reato e per omissione di soccorso).
Da quanto si è saputo, davanti al pm Giovanni Tarzia, gli altri agenti indagati hanno chiarito e precisato tanti elementi rispetto alle loro testimonianze precedenti. Ne è emerso un quadro di gestione opaca da parte del 42enne delle operazioni antidroga e il fatto che quella pistola a salve potrebbe essere stata messa là successivamente e mai impugnata dal 28enne.
Le prime versioni su Rogoredo - Sentiti nell'immediatezza dei fatti di Milano i quattro non avrebbero detto la verità su chi, oltre a loro, si trovava sul luogo del delitto, sui loro "movimenti", sulla "posizione e la condotta degli altri soggetti presenti" e poi sui "tempi impiegati per allertare i soccorsi".
Da quanto è trapelato, gli agenti hanno fornito una serie di riscontri all'ipotesi dell'omicidio volontario, ai dubbi sul fatto che Mansouri (presunto pusher di una famiglia che si ritiene controlli lo spaccio a Rogoredo) girasse con una replica di una Beretta 92 con il tappo rosso. Dall'inchiesta si sta delineando uno scenario diverso dalla versione dei fatti resa da Cinturrino nel corso dell'interrogatorio e che faceva pensare a una legittima difesa con lui che ha sparato dopo aver visto il 28enne impugnare l'arma.
Oltre alla nuova ricostruzione data da alcuni degli agenti convocati e che avvalora quanto adombrato dai legali della famiglia della vittima (una presunta messinscena) rilevanti saranno gli esiti dell'accertamento genetico sull'arma finta.