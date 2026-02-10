Milano, lo spacciatore di Rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzo

Lo spacciatore di Rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzo il 26 gennaio scorso, durante un controllo antidroga da parte della polizia. Sarebbero queste le ultime novità emerse dagli esami degli esperti balistici. Nell'immagine, il proiettile estratto dal cranio di Abderrahim Mansouri: come si può vedere dalla foto, è deformato, un dato incompatibile con un impatto diretto. Questo dettaglio farebbe pensare che prima di colpire il 28enne, il proiettile abbia intercettato un bersaglio intermedio e che, urtandolo, si sia danneggiato: tra le ipotesi, quella che sia rimbalzato per terra. Un sospetto che, se confermato, proverebbe che da parte dell’agente che ha sparato non ci fosse la volontà di uccidere il pusher, ma solo la necessità di difendersi da una persona che gli stava puntando una pistola addosso.