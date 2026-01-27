Sparatoria a Milano, chi era il 28enne morto a Rogoredo

Era noto alle forze dell'ordine Abdherraim Mansouri, il 28enne che nella serata di lunedì 26 gennaio è stato ucciso da un poliziotto nel quartiere Rogoredo, a Milano. Il marocchino avrebbe puntato una pistola a salve all'agente che, spavento, avrebbe aperto il fuoco contro di lui, ferendolo a morte. Mansouri, nonostante le condanne precedenti non aveva mai smesso di rifornire i pusher e, nella piazza in cui è morto, era considerato uno dei capi.