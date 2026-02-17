Pusher ucciso a Milano, altri quattro poliziotti indagati

Quattro agenti di polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel "boschetto della droga" a Rogoredo, durante un controllo. Vicenda per cui è già indagato per omicidio un altro poliziotto. Il pm Giovanni Tarzia, che coordina le indagini con il Procuratore Marcello Viola, ha notificato gli inviti a comparire ai nuovi indagati, che saranno interrogati nei prossimi giorni. La ricostruzione ha portato tra l'altro a ipotizzare anche un presunto ritardo nella richiesta di soccorsi.