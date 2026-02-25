Omicidio Rogoredo, il gip del tribunale di Milano: "Cinturrino resta in carcere"

Secondo l’ordinanza, i metodi intimidatori adottati da Cinturrino nelle operazioni, da lui negati, trovano conferma nelle testimonianze raccolte dagli inquirenti. Al programma di Rete 4 "È sempre Cartabianca" un altro ragazzo ha raccontato quale sarebbe stato negli ultimi anni il modus operandi di Cinturrino: "Aveva sempre droga - spiega - entrava sempre nel bosco di Rogoredo. I ragazzi scappavano e lasciavano cadere a terra la droga. Lui la recuperava e quando prendeva qualcuno qua in zona gli mette sei, dieci grammi in tasca. Tante volte mi ha rubato dei soldi".