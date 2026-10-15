Nel 2025 gli accessi sono stati 9.641, il 15% in più rispetto all'anno precedente. Gli episodi registrati non sono stati semplici intossicazioni: quasi la metà dei pazienti si è presentata con una psicosi causata dall'assunzione di droghe, nell'11% dei casi è stato necessario il ricovero e di questi, il 17% è finito in terapia intensiva. Un dato preoccupante è che tra queste persone, uno su dieci era minorenne.