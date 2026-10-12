Brasile, arrestata influencer accusata di guidare traffico di cocaina per la 'Ndrangheta

Tra gli arrestati c'è anche Franklin Rodrigues de Oliveira, accusato di gestire spedizioni e pagamenti e di tenere i contatti con le organizzazioni criminali brasiliane. La donna respinge tutte le accuse e sostiene che nessuna droga sia stata trovata in suo possesso. Il legale di Cardoso afferma che l'avvocato ha sempre agito nei limiti della professione e ha chiesto la revoca dell'arresto. La giustizia federale ha disposto anche il sequestro di immobili e conti bancari degli indagati.