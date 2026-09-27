Dal delitto di Torino a Pamela Mastropietro: quando il mix di droga e degrado passa alla cronaca nera

I due portarono Varani in un appartamento, lo stordirono con un mix di alcol e farmaci, e in seguito cominciarono a colpirlo ripetutamente con un coltello e un martello, per poi legarlo al letto e seviziarlo per ore. L'autopsia rivelò che Luca ricevette circa 100 colpi tra coltellate e martellate, e Foffo e Prato gli impedirono di difendersi tagliandogli le corde vocali, facendogli saltare tutti i denti a martellate e spezzandogli le dita. Secondo la ricostruzione sia dei responsabili sia degli inquirenti, Luca venne torturato a lungo e morì dopo atroci sofferenze. Una volta terminata la mattanza, gli assassini si addormentarono e, a loro dire, si resero conto di quanto fatto al loro risveglio. Foffo fu condannato a 30 anni di carcere grazie al rito abbreviato, mentre Prato si suicidò in cella prima dell'inizio del suo processo.