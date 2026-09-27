Dalla festa al delirio, l’allarme italiano per la Monkey Dust: la droga che cresce nell'ombra

La Monkey Dust e, più precisamente l'Mdphp, è finita dentro una dei fatti di cronaca più inquietanti delle ultime settimane: il caso di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino iniziato il 20 settembre in un appartamento di Torino. Secondo quanto riferito agli inquirenti da uno degli indagati, per giorni nel gruppo sarebbero state consumate diverse sostanze: crack, Lsd, funghi allucinogeni, cannabis, alcol e Mdphp. Ora è compito degli investigatori stabilire con precisione che cosa sia accaduto e quale ruolo abbiano avuto le singole sostanze. Ma il caso riporta l'attenzione su una droga sintetica relativamente poco conosciuta dal grande pubblico e già da tempo osservata dalle autorità sanitarie perché pericolosa per i suo effetti allucinogeni, e non solo: la cosiddetta "polvere di scimmia".