Omicidio Milano, gip: il killer di Marta Di Nardo doveva stare in comunità ma non c'era posto

Domenico Livrieri, l'uomo in carcere a Milano per l'omicidio, l'occultamento e il vilipendio del cadavere di Marta Di Nardo, avrebbe dovuto stare in una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), ma il ricovero non è stato "mai eseguito" "per mancanza di disponibilità" dei posti e "nonostante i ripetuti solleciti del pm alle autorità di competenza".

È quanto scrive il gip di Milano, Alessandra Di Fazio, nell'ordinanza di convalida del fermo e che dispone la custodia cautelare in carcere del 46enne. Livrieri ha infatti due precedenti per violenza sessuale e sequestro di persona. L'uomo ha tenuto il cadavere della vicina sotto il letto per una settimana: "E' colpa della mia famiglia che non mi aiuta".