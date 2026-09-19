Sposi travolti a Venezia, tracce di alcol e droga nel sangue del tassista

Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Querino Elorriaga e Sean Michieli, travolti in Laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di una topa, il tipico barchino veneziano. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessarie ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.