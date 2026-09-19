Sposi travolti a Venezia, tracce di alcol e droga nel sangue del tassista

Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Querino Elorriaga e Sean Michieli, travolti in Laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di una topa, il tipico barchino veneziano. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessarie ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
Il nodo della licenza
Nel frattempo, il proprietario del taxi boat ha presentato all'Ufficio Mobilità del Comune di Venezia una richiesta per trasferire la licenza di trasporto. Un passaggio che potrebbe avere conseguenze nell'eventuale liquidazione dei danni alle famiglie delle due vittime. L'inchiesta, aperta per omicidio nautico e naufragio colposo, è coordinata dalla pm Daniela Moroni. Per il 24 settembre è stato fissato il conferimento dell'incarico ai periti chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente. È stata inoltre chiesta una rogatoria internazionale (ovvero una richiesta ufficiale di cooperazione giudiziaria tra Stati per compiere atti d'indagine) per ascoltare come testimoni i due passeggeri del taxi, una coppia statunitense che al momento dell'incidente era diretta all'aeroporto di Tessera per tornare negli Stati Uniti.