Sposi travolti a Venezia, una vicina di casa: "Quella mattina ho visto Sean uscire alle 5:30"

Una vicina di casa di Sean Michieli e Gabriella Querino, i neo sposi morti dopo lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un taxi acqueo, nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel Veneziano, racconta in diretta a "Dentro la Notizia" di aver visto Sean quella stessa mattina uscire da solo. "Alle 5:30 ho visto Sean uscire, io ero in finestra" dice la signora Carmelina mostrando l'affaccio di casa sua.
"L'ho visto salire sul suo barchino da solo e partire subito, come faceva sempre quando andava a pescare. Era di fretta ma non mi è sembrato diverso dagli altri giorni", aggiunge la testimone precisando di essere stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. "Sono certissima che fosse solo, l'ho visto prima sulla riva e poi salire a bordo e partire. Ricordo di aver visto l'orologio perché quella notte mi sono svegliata circa un paio di volte" prosegue. Poi conclude: "Erano una coppia molto affiatata, li vedevo tanto innamorati. Mi dispiace da morire, si erano sposati a giugno".