Sposi travolti a Venezia, una vicina di casa: "Quella mattina ho visto Sean uscire alle 5:30"

"L'ho visto salire sul suo barchino da solo e partire subito, come faceva sempre quando andava a pescare. Era di fretta ma non mi è sembrato diverso dagli altri giorni", aggiunge la testimone precisando di essere stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. "Sono certissima che fosse solo, l'ho visto prima sulla riva e poi salire a bordo e partire. Ricordo di aver visto l'orologio perché quella notte mi sono svegliata circa un paio di volte" prosegue. Poi conclude: "Erano una coppia molto affiatata, li vedevo tanto innamorati. Mi dispiace da morire, si erano sposati a giugno".