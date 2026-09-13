Venezia, barca di sposini contro taxi acqueo in laguna: lui è morto, di lei non c'è traccia

Stando quanto raccontato dalla madre di Sean, la coppia era uscita di casa prima dell'alba nella giornata di sabato. I due erano saliti a bordo del loro cofano arancione per raggiungere la barena dove erano soliti raccogliere i vermi che sarebbero serviti al 25enne e ai suoi colleghi come esche per la pesca della settimana entrante. Durante il tragitto, però, il barchino si è scontrato contro un taxi acqueo che stava navigando verso l'aeroporto. Nel canale dove è avvenuto lo schianto, privo di illuminazione, non risulterebbero esserci telecamere che possano aver ripreso l'impatto tra i natanti.