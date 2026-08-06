Jesolo, si tuffa dal pontile e sbatte la testa sul fondale: muore 17enne | Tragedia sul Latemar: 14enne cade per oltre 50 metri e perde la vita
Il giovane era sul litorale veneziano in vacanza. La ragazza stava facendo una escursione con i genitori
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Due vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo e in Trentino-Alto Adige. In Veneto, non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo (Venezia), andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza. Mentre in Trentino-Alto Adige una 14enne della Repubblica Ceca è morta dopo essere scivolata, durante una escursione sul Latemar, per oltre 50 metri.
La ricostruzione di Jesolo
Dopo l'incidente, il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. L'impatto è stato violentissimo: il ragazzo aveva riportato un grave trauma cervicale e poi era andato in arresto cardiaco. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 agosto, nella zona di piazza Marconi. A lanciare l'allarme dopo l'accaduto sarebbero stati alcuni amici del giovane. Giunti sul posto i sanitari del Suem 118 e la Croce Rossa, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Il ragazzo è stato poi intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, quindi trasferito al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Mestre. Poi il decesso, dopo giorni di agonia.
La dinamica della 14enne morta su Latemar
Una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante una escursione sul gruppo del Latemar, sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa, quando è scivolata e precipitata. Sul posto sono giunti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites con gli uomini del soccorso alpino di Moena, ma per la 14enne non c'era più nulla da fare. La salma è stata recuperata dall'elicottero con il verricello. Secondo le ricostruzioni, la vittima è scivolata lungo un pendio, precipitando poi da un salto di roccia per circa novanta metri arrestando la caduta in un canale. Nonostante i tentativi messi in atto, la ragazza è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.
Incidenti fatali
Si allunga la lista degli incidenti, talvolta fatali, legati ai tuffi dai pontili. I cartelli apposti dalle autorità non sono sufficienti a dissuadere chi vuole tentare un tuffo dai pontili. Molti bagnanti, però, sottovalutano il pericolo. La profondità dell'acqua in prossimità delle strutture, anche con l'alta marea, è spesso inferiore ai 100 centimetri, per questo un tuffo può trasformarsi in una tragedia.