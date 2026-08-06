Jesolo, si tuffa dal pontile e sbatte la testa sul fondale: muore 17enne | Tragedia sul Latemar: 14enne cade per oltre 50 metri e perde la vita

Dopo l'incidente, il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. L'impatto è stato violentissimo: il ragazzo aveva riportato un grave trauma cervicale e poi era andato in arresto cardiaco. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 agosto, nella zona di piazza Marconi. A lanciare l'allarme dopo l'accaduto sarebbero stati alcuni amici del giovane. Giunti sul posto i sanitari del Suem 118 e la Croce Rossa, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Il ragazzo è stato poi intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, quindi trasferito al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Mestre. Poi il decesso, dopo giorni di agonia.