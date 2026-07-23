Incidente nautico nella Laguna di Venezia, morto un uomo

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico, avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05, dopo circa cinque ore di ricerche, che erano state attivate, assieme a vigili del fuoco e guardia di finanza, su segnalazione di un cugino della vittima, che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.