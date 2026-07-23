intervento della guardia costiera

Incidente nautico nella Laguna di Venezia, morto un uomo

La segnalazione da un cugino superstite nella zona di Pellestrina; il ritrovamento dopo cinque ore di ricerche

23 Lug 2026 - 09:44
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Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico, avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05, dopo circa cinque ore di ricerche, che erano state attivate, assieme a vigili del fuoco e guardia di finanza, su segnalazione di un cugino della vittima, che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.

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L'incidente in Laguna e i soccorsi

 Alla capitaneria di porto è giunta una chiamata alle ore 2.50 da parte dei Carabinieri della stazione locale, che hanno segnalato un uomo in evidente stato confusionale, che denunciava l'incidente nella zona della vicina isola di Ca' Roman.

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Il superstite ha raccontato di essere stato a bordo del natante assieme ad un cugino, che però era disperso. Sul posto è stata inviata una motovedetta di stanza a Chioggia (Venezia), assieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e l'elicottero della Guardia di Finanza.

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La barca, uno scafo giallo di circa 5 metri, è stato ritrovato alle 4:10 dai Vigili del Fuoco, semisommerso, nello specchio acqueo di fronte a Pellestrina. Alle 7:05, su avvistamento dell'elicottero della Guardia di Finanza, la motovedetta ha recuperato il un cadavere. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

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