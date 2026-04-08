Venezia, 55enne muore in un incidente mentre era in videochiamata con figli e nipoti

La Dacia Duster dove viaggiavano la 55enne e il marito è precipitata in un fossato a causa dell'impatto con l'altra auto, un'Audi, e per la donna non c'è stato più niente da fare. L'uomo, di 58 anni, è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Mestre (Venezia) con l'elicottero del Suem. È ora ricoverato in Rianimazione: "le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata", spiega Il Gazzettino. Sull'Audi il guidatore, un 55enne veneziano che viaggiava da solo, non avrebbe riportato alcuna conseguenza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Donà di Piave, intervenuti con i vigili del fuoco.