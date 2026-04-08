Venezia, 55enne muore in un incidente mentre era in videochiamata con figli e nipoti
La donna viaggiava a fianco al marito che era alla guida
© IPA
Nel pomeriggio di Pasquetta, a Ceggia (Venezia) c'è stato un incidente mortale: l'impatto tra due automobili ha causato il decesso di una 55enne, Domnica Daradisc, residente a Chiarano (Treviso). Secondo quanto riporta Il Gazzettino, al momento dello schianto, la donna, la quale viaggiava a fianco al marito che era alla guida, si trovava in videochiamata per auguri e aggiornamenti con figli e nipoti. Questi ultimi, all'improvviso, hanno visto lo schermo diventare nero. Solo dopo, hanno saputo dell'incidente.
L'incidente
La Dacia Duster dove viaggiavano la 55enne e il marito è precipitata in un fossato a causa dell'impatto con l'altra auto, un'Audi, e per la donna non c'è stato più niente da fare. L'uomo, di 58 anni, è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Mestre (Venezia) con l'elicottero del Suem. È ora ricoverato in Rianimazione: "le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata", spiega Il Gazzettino. Sull'Audi il guidatore, un 55enne veneziano che viaggiava da solo, non avrebbe riportato alcuna conseguenza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Donà di Piave, intervenuti con i vigili del fuoco.
Sempre stando a Il Gazzettino, non è stato ancora concesso il nulla osta per i funerali perché il pm che ha in mano il fascicolo del caso, Monica Guzzardi, "non ha ancora deciso sulla necessità di un'autopsia". Mentre le due auto coinvolte nell'incidente sono state sequestrate dalla procura. Inoltre, i carabinieri hanno eseguito un test alcolemico sul conducente dell'Audi, che è risultato negativo.
Il messaggio di una dei figli
"Addio mamma, non so come farò senza di te. Non dovevi lasciarmi sola, non ora almeno. Ecco l'ultima foto insieme, eravamo felici. Eri tutto per me mamma, riposa in pace", è il messaggio scritto sui social da una dei figli della donna, Laura.
Il cane scappato e poi ritrovato
In macchina con la vittima e il marito c'era anche il loro cane Ricki, il quale era scappato subito dopo l'incidente, riporta ancora Il Gazzettino. Laura, la figlia della donna, aveva condiviso un appello sui social: "Assieme a mia mamma, nell'auto, c'era anche il mio cane Ricki, che è scappato. Ha il microchip, se lo trovate contattatemi per favore", aveva scritto. Nel pomeriggio di martedì, l'animale è stato ritrovato.