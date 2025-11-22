Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LE IMMAGINI

Tragedia al circo, gli istanti dell'incidente ripresi da cellulari

Uno stuntman cileno di 26 anni è morto nel Napoletano in uno scontro con altri due motociclisti durante uno spettacolo acrobatico

22 Nov 2025 - 08:47
00:16 

Le immagini dei video girati dagli spettatori che le testimonianze raccolte tra quanti erano presenti allo show dell'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. In uno dei video che sono circolati si sente la voce dello speaker, probabilmente ancora ignaro delle conseguenze di quanto accaduto o forse soprattutto per rassicurare i presenti, che dice "Signori, queste sono cose che succedono. E' lo spettacolo dal vivo".

video evidenza
circo