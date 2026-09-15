Incidente nautico a Venezia, il tassista indagato: "Ho solo sentito il colpo, Gabriella non l'ho vista"

"Io lei non l'ho vista. Non ho visto il barchino in canale, ho solo sentito il colpo. Mi sono fermato subito, ho guardato cos'era successo: c'era la barca che stava affondando, c'era il ragazzo ferito, e infatti ho chiamato immediatamente il 118, ho chiesto cosa dovevo fare. Ma Gabriella non l'ho vista". Sono le parole - riportate da Il Gazzettino - dell'autista del taxi acqueo che, all'alba di sabato scorso, si è scontrato contro il cofano sul quale stavano viaggiando Sean Micheli, morto poi in ospedale, e sua moglie Gabriella Querino, ancora dispersa. Secondo l'uomo il natante della coppia gli avrebbe tagliato la rotta all'improvviso impedendogli di evitare l'impatto. Ma c'è di più, il tassista riferisce di aver visto la sagoma del 25enne ma non quella della donna. Se Querino si trovava in barca con il marito, quindi, sarebbe stata sbalzata subito lontano, nelle acque buie delle cinque del mattino.