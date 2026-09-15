Incidente nautico a Venezia, trovato il corpo di Gabriella Querino

È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della Laguna di Venezia. Intorno alle 9 di mattina un cittadino, in zona Campalto, ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto, Simone Venturini. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.