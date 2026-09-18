Una 42enne, di origine albanese e madre di tre bambini, ha perso la vita, intorno alle ore 8, in un incidente a Passerella, frazione di San Donà di Piave (Venezia), mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa, mentre la mamma, investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana, è rimasta incastrata sotto il mezzo. I vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento di San Donà con l'autogru della sede di Mestre e il personale Suem del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del 118 ha dichiarato il decesso della donna. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità.