Una 42enne, di origine albanese e madre di tre bambini, ha perso la vita, intorno alle ore 8, in un incidente a Passerella, frazione di San Donà di Piave (Venezia), mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa, mentre la mamma, investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana, è rimasta incastrata sotto il mezzo. I vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento di San Donà con l'autogru della sede di Mestre e il personale Suem del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del 118 ha dichiarato il decesso della donna. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità.
La ricostruzione dell'incidente
Secondo una prima ricostruzione presente sui media locali, il camion della raccolta porta a porta dei rifiuti, a velocità molto ridotta, stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
Il dolore di San Donà di Piave
"Una notizia che lascia sgomenti e profondamente addolorati - ha affermato l'assessore alla Sicurezza di San Donà, Simone Cereser -. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che le erano vicine, con un pensiero particolare ai figli che si trovano ad affrontare una perdita così drammatica. A tutta la comunità di Passarella va il mio abbraccio e la mia vicinanza in questo momento di immenso dolore".