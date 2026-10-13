Saranno 400 i braccialetti distribuiti nelle prossime settimane in un liceo di Portogruaro. Il progetto rappresenta l'evoluzione di una precedente campagna di sensibilizzazione avviata a marzo, in occasione della Festa della donna, quando nelle farmacie veneziane erano stati distribuiti gratuitamente 2.500 dispositivi. L'interesse suscitato dall'iniziativa ha spinto gli organizzatori ad ampliare il raggio d'azione, portando il tema della prevenzione direttamente tra i giovani. L'obiettivo è raggiungere ragazze e ragazzi prima che si trovino ad affrontare situazioni potenzialmente pericolose, fornendo informazioni utili per riconoscere i rischi e sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno.