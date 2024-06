Droga dello stupro e farmaci dopanti, la guardia di finanza sequestra 12mila prodotti

Farmaci del doping e sostanze usate come droga della stupro sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Verbania, che ha scoperto una rete di commercializzazione di questi prodotti, vietati dall'agenzia mondiale antidoping Wada. Sono stati confiscati oltre 12mila prodotti, tra farmaci, sostanze confezionate in maniera artigianale, 700 fiale di nandrolone e 400 compressi di Rivotril, il farmaco usato proprio come droga dello stupro. L'operazione, denominata "Mister Muscolo", ha riguardato le province di Verbania, Novara, Pavia, Ascoli Piceno, Roma, e anche la Svizzera.