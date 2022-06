Aumentati i sequestri di droga: 91 tonnellate nel 2021 | In crescita il mercato di quella dello stupro

Rilevante l'aumento dei sequestri di sostanze liquide, quasi 100 litri , come il GBL e GHB note come droghe dello stupro. Sono i dati forniti a Roma dal direttore centrale della Polizia criminale, Vittorio Rizzi, e il direttore centrale per i servizi antidroga, Antonio Maggiore, che hanno presentato la Relazione annuale 2022 delle attività e dei risultati ottenuti nella lotta contro il narcotraffico.

Nonostante l'emergenza mondiale dovuta alla

pandemia

aumentare

globalizzazione

digitalizzazione

Tripla Frontera

le organizzazioni criminali che si occupano principalmente di narcotraffico sono riuscite adsensibilmente il volume dei loro affari. A dare una mano al loro "successo" lae la. "L’attenzione delle Forze di polizia di tutto il mondo si deve concentrare sulle aree da cui partono le rotte del narcotraffico come lain Sud America, al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay - ha sottolineato il prefetto Rizzi - dove operano insieme i cartelli criminali più pericolosi del mondo. Solo cooperando sarà possibile smantellare le reti dei signori della droga”.





Nuova rotta mediterranea

scali nazionali

DCSA

23mila

operazioni

30mila denunce

Le forze di polizia mondiali stanno indagando anche su una possibile “”, la quale permette alla cocaina, proveniente dal Sud America, di transitare per gli(il più utilizzato è Gioia Tauro) e di essere diretta verso i porti dall’area balcanica, dove poi viene presa in carico dalle agguerrite organizzazioni criminali albanesi e serbo-montenegrine. In Italia la(Direzione centrale servizi antidroga) sta mantenendo alta l'attenzione e, come dimostrano i dati, lo scorso anno sono state circale, sostenute da oltre, che hanno portato all'arresto di numerosi esponenti criminali e alla distruzione di ingenti quantitativi di droga.

Trentadue

sostanze psicotrope

raddoppiate

Hashish

marijuana

567 chili

-99%

14 tonnellate

i tipi diintercettate e identificate dalla Polizia, delle quali cinque hanno fatto il loro "debutto" nel territorio nazionale lo scorso anno. Sonole quantità di(67,7 tonnellate totali), oltre due terzi di tutta la droga sequestrata, mentre è aumentata sensibilmente quello dell'eroina (). Subisce invece una drastica battuta d'arresto il mercato delle droghe sintetiche,, dopo il ritrovamento didi metanfetamine nel porto di Salerno.