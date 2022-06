Cocaina, nel 2021 record storico di sequestri: 20 tonnellate sottratte

Maturità, primo giorno di esami: oltre mezzo milione di studenti in classe per la prova di italiano

Nel vano motore della sua auto hanno trovato dieci panetti di hashish, un chilo in tutto, tutti marchiati con la scritta Covid. L'uomo, un romano di 56 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai carabinieri di Roma Acilia mentre si aggirava in auto. I militari lo hanno seguito e fermato. Subito hanno notato che era nervoso e, perquisendo il veicolo, hanno scoperto la droga e poco più di mille euro nel giubbotto. Arrestato, dopo l'udienza di convalida per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo.

Aumentano in generale i sequestri di droga

: dalle 59 tonnellate nel 2020, si è saliti alle 91 tonnellate del 2021, con un incremento percentuale del 54,04% che, per effetto di una sensibile crescita dei sequestri di cocaina e dei derivati della cannabis, è il quarto risultato più alto dal 2000.

Triplicati i sequestri della "droga dello stupro" -

Sono triplicati nel 2021, rispetto all'anno precedente, i sequestri di Gbl (90 litri) e quelli di Ghb (5 litri), i due potenti sedativi noti anche come "droga dello stupro", spacciata spesso attraverso siti di vendita online. Sono state anche intercettate 32 nuove sostanze psicoattive, di cui cinque mai individuate prima in Italia, prodotte con l'obiettivo di eludere i controlli perché non ricomprese nelle tabelle internazionali: in America sono responsabili di decine di migliaia di decessi per overdose.

Raddoppiati sequestri cannabis -

Sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, invece, i sequestri di droga derivata dalla cannabis: sia di hashish (+113%) che di marijuana (+135%), mentre si è verificata una riduzione del numero di piante sottratte (-27,51%). Dopo un calo negli ultimi tre anni, il livello dei sequestri ha raggiunto nel 2021 quota 67,7 tonnellate, appena sotto la media dell'ultimo decennio (circa 77 tonnellate). La cannabis resta lo stupefacente più sequestrato nel nostro Paese, rappresentando, da sola, oltre due terzi (67,7 tonnellate) di tutta la droga individuata (91 tonnellate) dalle forze di polizia, a dimostrazione di un livello costantemente elevato della domanda.