L'ex senatore francese Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni, di cui diciotto mesi in carcere e gli altri ai domiciliari, per aver drogato la deputata Sandrine Josso a casa sua nel 2023 con l'intenzione di violentarla, come riporta Bfmtv. Sandrine Josso ha condiviso il suo "immenso sollievo per se stessa e per la causa". Guerriau è stato inoltre condannato a pagare a Josso 5 mila euro di risarcimento. L’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti non è stata ancora eseguita dal tribunale: la pena è stata sospesa in attesa del processo di appello, che l’avvocato dell’ex senatore ha dichiarato di voler presentare subito dopo la lettura della sentenza di primo grado.