Francia, la figlia di Dominique Pelicot denuncia il padre: "Per 10 anni sedata e violentata"

Nuove accuse in Francia per Dominique Pelicot, condannato per aver fatto violentare e stuprare per anni da sconosciuti la moglie Gisele, sotto sedativi. La figlia Caroline Darian ha infatti presentato una denuncia nei confronti dell'uomo, accusandolo di aver abusato di lei dal 2010 al 2020. Pelicot l'avrebbe anche tenuta in stato di sedazione con l'utilizzo di sostanze chimiche. Lo si apprende da fonti di Bfm Tv. L'uomo ha sempre negato abusi sulla figlia.