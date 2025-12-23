Gb, 46enne accusato di aver drogato e fatto violentare la moglie per 13 anni

In Gran Bretagna un uomo avrebbe drogato e fatto stuprare la moglie da altri uomini per oltre 13 anni. Sono sei gli uomini alla sbarra, accusati di oltre 60 reati sessuali commessi ai danni di una sola donna, ex moglie di uno di loro. Lo ha reso noto la polizia della contea di Wiltshire, in Inghilterra. Cinque dei sei uomini, di età compresa tra i 31 e i 61 anni, sono accusati di stupro. Philip Young, 49 anni di Swindon ma residente a Enfield, ex marito della vittima, è incriminato per 56 reati sessuali: non solo per violenze sessuali dirette, ma anche per aver drogato la ex moglie per costringerla ad avere rapporti con altri uomini. Inoltre dovrà rispondere delle accuse di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico.

