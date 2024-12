Macron: "Grazie a Gisèle Pélicot, un esempio per tutte le donne"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ringraziato Gisèle Pélicot dopo la condanna del marito e di altre 50 persone che negli anni l'hanno drogata e violentata. "Per le donne, che hanno per sempre un esempio per denunciare e per lottare. Grazie Gisèle Pélicot. Per la giustizia, in nome della quale lei ha affrontato la prova a testa alta. Per tutti noi, perché la sua dignità e il suo coraggio, che hanno commosso e ispirato la Francia e il mondo intero", ha scritto Macron sui social.