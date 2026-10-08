Le pagine più crude sono quelle sulle dipendenze. "Una mia serata tipo era fatta di almeno cinque drink e un grammo di cocaina", scrive l'attore, che ricorda di essersi svegliato con una cannuccia ancora infilata nel naso e di una notte ai Golden Globes in cui, completamente fuori controllo, mandò Julia Roberts a infilarsi il premio "dove non batte il sole". Aveva iniziato da studente, pagandosi l'università con il traffico di marijuana tra la California e New York. Quando nel 1992 si parlò di una clinica per sesso-dipendenza, Douglas ha tagliato corto al Sunday Times: il ricovero riguardava alcol e droga, e di sessuomane, ha precisato, non si è mai trattato.