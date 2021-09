Auguri a Michael Douglas: eccolo ai Telegatti nel 1993

Tanti auguri a Michael Kirk Douglas che, nato a New Brunswick il 25 settembre 1944, è uno delle star di Hollywood più famoes edegli ultimi decenni, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy.

Figlio dell'attore Kirk Douglas, esordì nel 1969 con il film “Hail, Hero!”, ricevendo una candidatura al Golden Globe per il miglior attore debuttante. Ma è stata la serie tv "Le strade di San Francisco" (1971-76) a farlo conoscere al grande pubblico.

Nel 1980 Douglas ebbe un serio incidente sugli sci e fu costretto ad abbandonare le scene per tre anni, a causa dell'impegno richiesto per la riabilitazione fisica. Tornò sugli schermi solo nel 1983 con il poliziesco "Condannato a morte per mancanza di indizi".

Il vero successo come attore giunse nel 1984 con "All'inseguimento della pietra verde", insieme a Kathleen Turner e Danny DeVito. Il 1987 è l'anno di "Attrazione fatale"con Glenn Close. E sempre allo stesso anno risale la consacrazione internazionale col ruolo dell'avido e spregiudicato finanziere Gordon Gekko nel film di Oliver Stone "Wall Street". Con questo film Douglas si aggiudicò l'Oscar al miglior attore, il Golden Globe, il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior attore straniero.

Nei primi anni Novanta, a causa di problemi legati all'alcool, Douglas fu costretto ad allontanarsi nuovamente dalle scene. Tornò nelle sale nel 1992, recitando in "Basic Instinct" , assieme a Sharon Stone.

Nel 1993 fu protagonista del grottesco "Un giorno di ordinaria follia", che si aggiunge alla lista delle sue interpretazioni più riuscite. Nel 1998 gli venne assegnato il Premio Cèsar alla carriera.

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo sul palco dei "Telegatti" nel 1993, nel momento di massimo successo.