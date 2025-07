Michael Douglas annuncia il suo ritiro: “Non voglio morire sul set”

p Durante la conferenza stampa l'attore ha espresso i timori sulla situazione politica negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump. Douglas è convinto che il governo Usa stia attualmente “flirtando con l’autocrazia”. "In generale, la considero come un dato di fatto di quanto sia preziosa la democrazia, di quanto sia vulnerabile e di come debba essere sempre protetta. Spero che ciò con cui stiamo lottando in questo momento sia un promemoria di tutto il duro lavoro svolto dai cechi per ottenere la loro libertà e indipendenza. La politica ora sembra essere a scopo di lucro. Il denaro è entrato nella democrazia come centro di profitto. Le persone entrano in politica ora per fare soldi. Negli Stati Uniti abbiamo mantenuto un ideale, un idealismo, che ora non esiste più".