Michael Douglas e il dono da favola di Catherine Zeta-Jones: un attico in centro a Roma
Si trova a pochi passi da Piazza Navona, è arredato con le opere di Schifano e Guttuso e ha una terrazza che da sulla cupola di San Pietro
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Michael Douglas, 81 anni, prende casa a Roma: un regalo della sua dolce metà Catherine Zeta-Jones. Come noto, Roma è tra le città italiane più amate dalle star di Hollywood. Tanto glamour quanto piena d’arte e storia, la città può esercitare un fascino irresistibile in chi la visita e talvolta il classico pensiero "non sarebbe male viverci" si trasforma in un’azione concreta.
È quel che è successo a Michael Douglas e sua moglie Catherine Zeta-Jones, che, secondo indiscrezioni riportate dal Mail on Sunday, avrebbero deciso di acquistare un attico di lusso nel centro storico, a pochi passi da Piazza Navona.
Il fascino dell’attico a Roma
La coppia si sarebbe innamorata dell’attico, che si trova all’interno di uno storico palazzo romano, durante una visita privata fatta lo scorso novembre. Sarebbe stata Zeta-Jones a decidere di comprarlo per fare un regalo al marito. Si parla di un investimento milionario, soprattutto perché la coppia avrebbe commissionato dei lavori di ristrutturazione e sarebbe tornata da poco a Roma per seguirli da vicino. Una volta completato, l’attico potrebbe diventare uno degli immobili più prestigiosi della Capitale, anche per merito della terrazza panoramica dalla quale si possono ammirare i tetti della città e la cupola di San Pietro.
La casa, che va a sommarsi a quelle che Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno già a New York, nelle Bermuda, in Canada e in Spagna, è arredata con opere d’arte realizzate da grandi artisti italiani come Renato Guttuso e Mario Schifano.
Gli impegni cinematografici di Michael Douglas
Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, dopo aver visitato l’attico la coppia avrebbe proseguito la serata con una cena in un locale del centro, cercando di non attirare l’attenzione tra cappellini e occhiali scuri, seduti davanti a un piatto di spaghetti. Michael Douglas si trova attualmente a Roma anche per ragioni lavorative: l’attore starebbe infatti partecipando alle riprese di "White Lies", il nuovo film diretto da Oliver Stone, la cui uscita è prevista nel 2028.
Nel 2003 Catherine Zeta-Jones era già stata a Roma per girare varie scene di "Ocean’s Twelve" ambientate nella Città Eterna. La scelta di regalare al marito un attico situato proprio nella Capitale rappresenta un po’ una simbolica chiusura del cerchio.