La coppia si sarebbe innamorata dell’attico, che si trova all’interno di uno storico palazzo romano, durante una visita privata fatta lo scorso novembre. Sarebbe stata Zeta-Jones a decidere di comprarlo per fare un regalo al marito. Si parla di un investimento milionario, soprattutto perché la coppia avrebbe commissionato dei lavori di ristrutturazione e sarebbe tornata da poco a Roma per seguirli da vicino. Una volta completato, l’attico potrebbe diventare uno degli immobili più prestigiosi della Capitale, anche per merito della terrazza panoramica dalla quale si possono ammirare i tetti della città e la cupola di San Pietro.