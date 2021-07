Catherine Zeta-Jones sfoggia un fisico da urlo mentre fa yoga su uno yacht

Catherine Zeta-Jones, fisico da urlo mentre fa yoga e baci a Michael Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

A 51 anni Catherine Zeta-Jones sfoggia un fisico da far invidia ad una ventenne. In costume intero molto sexy, che fascia le sue curve perfette, l'attrice appare in un video condiviso sul suo profilo Instagram, mentre fa yoga su uno yacht. Snodata e agile come una ginnasta la moglie di Michael Douglas sembra ancora una ragazzina... innamorata. Come dimostrano alcuni scatti in cui la star bacia il marito e scambia tenerezze con l'attore.