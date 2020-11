Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones festeggiano 20 anni di matrimonio e di amore... fiabesco

Sono una delle coppie più longeve di Hollywood e adesso Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones festeggiano 20 di matrimonio e di amore. "Ti amo sempre e per sempre" scrive la star di "Basic Instinct", 76 anni, pubblicando sui social un omaggio alla moglie con una dolcissima clip in cui racconta come si sono incontrati per la prima volta. E l'attrice, 51 anni, gli fa eco condividendo un video collage di immagini che li ritraggono insieme: "Vent'anni fa io e Michael ci siamo sposati. Che notte magica fu quella! 7304,85 giorni e notti insieme, ti amo ora come allora".

Nella clip, Michael racconta di aver messo gli occhi su Catherine per la prima volta dopo essere rimasto ipnotizzato dalla sua interpretazione di Elena Montero nel film del 1998 "The Mask Of Zorro": "Wow, chi è quella ragazza, è incredibile!", avrebbe esclamato e quando un mese dopo, era l'agosto del 1998, al Deauville Film Festival in Francia, scoprì che il cast del film sarebbe stato presente, fece d tutto per incontrarla. Michael racconta di come il suo corteggiamento serrato cominciò proprio lì e di come le disse quasi subito che avrebbe voluto diventare il padre dei suoi figli.

E così fu. I due attori si fidanzarono qualche mese dopo e nell’agosto del 2000 nacque il loro primogenito, Dylan. Il 18 novembre dello stesso anno si sposarono al Plaza Hotel di New York, e poi nel 2003 ebbero la loro secondogenita Carys.

Una love story, la loro, che dura da 20 anni e che ne fa una delle coppie più longeve di Hollywood, nel dolore e nella gioia. Insieme i due attori ne hanno passate davvero tante, dal tumore di lui, alla bipolarità di lei e alla conseguente depressione, e poi i problemi di droga di Cameron, figlio di Michael da un precedente matrimonio fino alla brutta crisi nel 2013 con tanto di separazione, da cui però i due sono usciti, un anno dopo, più forti e innamorati che mai.. Un amore che dura ancora oggi.

